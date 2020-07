Un mort et 22 blessés! C’est le bilan du double accident qui s’est produit ce mercredi sur l’autoroute Ila Touba précisément sur l’axe Diourbel-Touba. Des dégât matériels sont aussi notés.

Les dégâts

Pour le premier accident, le pneu d’un minicar en partance pour Touba a éclaté non loin de Ndoulo sur l’autoroute Ila Touba. Le véhicule s’est renversé en faisant 8 blessés, selon nos informations.

Selon nos sources, l’un des chauffeurs est actuellement en garde à vue à la brigade de gendarmerie de Mbacké pour les besoins de l’enquête.

Un mort et 14 blessés

Le second accident s’est déroulé vers 14 h sur l’axe Diourbel-Touba où le chauffeur d’un 4/4 a perdu le contrôle de son véhicule avant de heurter un car Ndiaga Ndiaye qui s’est renversé à son tour. Le bilan fait état d’un mort et 14 blessés graves et légers.

Le principe

À noter que tous les blessés ont été évacués à l’hôpital régional de Diourbel ainsi que le corps sans vie d’une dame. Le chauffeur du 4/4 a été interpellé aussi et placé en garde-à-vue à la brigade gendarmerie de Mbacké.

