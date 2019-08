Double Less en colère contre Sa Thiès: « Il verra les conséquences »

La relation entre Double Less et son fils Sa Thiès ne sont pas au bon fixe ces derniers temps. Si l’on en croit selon Senegal7, Double Less est en colère contre son fils Sa Thiès. Le père de Balla Gaye 2 est allé même jusqu’à proférer des menaces: « Les personnes qui le couvrent de lauriers à Guédiawaye le trahiront tôt ou tard. Mieux vaut qu’il revienne à Keur Massar où se trouve son fief. C’est grâce à ce quartier qu’il est connu. S’il vient, c’est bon s’il ne vient pas, c’est son problème, mais il verra les conséquences si jamais il n’écoute pas mes conseils ». Sa Thiès qui sort d’une défaite et d’une année blanche doit être à l’écoute de son père et rentrer au bercail auprès de lui à Keur Massar.

senegal7