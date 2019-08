Double Less : « Je priais que Mod’Lô devienne le Roi des arènes »

Les amateurs de lutte vont déchanter de ne pas voir de si tôt, la revanche Balla Gaye 2-Modou Lô. Double Less, la mort dans l’âme, accepte la volonté des Parcelles Assainies de braconner ailleurs qu’à Guédiawaye.

Le Lion exclu de chasse aux PA

La revanche Modou Lô-Balla Gaye, ce n’est pas demain la veille. Le camp de Balla Gaye s’est finalement plié à la décision des proches de Modou Lô. Lesquels avaient exclu, sur leur tableau de chasse, ce remake de rêve. Et Double Less, père et manager de Balla Gaye 2, content de la couronne de Modou Lô, se ravise de croiser si tôt, le Roc des Parcelles.

Longue vie au Roi

« Modou Lô est le nouveau Roi des arènes. Je souhaite que la couronne dure avec lui. Je priais pour qu’il devienne le Roi. Je ne veux pas m’étendre trop sur ce sujet, mais je sais que Modou Lô était prêt. Il a très tôt débuté sa préparation. Modou Lô mérite la couronne et le Cng doit l’accepter. Le mystique est réel dans l’arène. Mais Modou Lô connaissait Eumeu Sène avant leur combat », lâche, dans Sunu Lamb, l’ancien seigneur des arènes des années 70.

Revanche prématurée

« La revanche entre Modou Lô et Balla Gaye est très tôt, mais cela dépend des deux lutteurs. S’ils reçoivent un gros cachet, c’est sûr qu’ils vont lutter », a-t-il tenu à souligner. Pourtant, il y a une semaine, Double Less avait déclaré que son fils est prêt à accorder une revanche au nouveau roi des arènes. Un clin d’œil qui n’a pas intéressé les Parcelles Assainies.

Challenges

Pour rappel, Modou Lô est le nouveau Roi des arènes, suite à sa victoire historique sur Eumeu Sène. Une victoire qui va certainement permettre au Roc, à défaut de croiser Tapha Tine, combat inédit, de se mesurer aux lutteurs qui sont dans l’anti-chambre de l’élite. Et, Ama Baldé, Boy Niang sont en embuscade.