« Ce n’est pas au roi des arènes de choisir ses adversaires. C’est plutôt les acteurs de la lutte qui doivent s’accorder sur l’adversaire idéal du Roi. Modou Lô est actuellement le Roi des arènes. Il doit tendre la perche aux jeunes espoirs. Il a affirmé dimanche, lors de leur dernier face-à-face qu’on lui a tendu la perche. Qu’il fasse autant pour les autres ! Il doit plutôt accepter les Ama Baldé et Tapha Tine qu’il n’a pas encore croisés. Aussi, les ténors doivent accepter de baisser leurs cachets. Les promoteurs ne peuvent plus leur payer un certain montant. Que les lutteurs leur facilitent les choses ».

Sunu Lamb