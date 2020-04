Hier le téléspectateurs sénégalais ont eu droit à une véritable régale en ce qui concerne l’émission très prisée de Grand Plateau de Sen TV.Avec d’éminents journalistes et comme invité d’honneur, Boubacar SEYE, président de “Horizon Sans Frontières”, Dr Ahmeth Khalifa Niass qui participait au débat par vidéoconférence a indiqué qu’avec le Covid-19 et l’interdiction de rassemblement dans les lieux de culte, il est possible de suivre des “nafilas” on line. C’est à dire on peut être à Tamba et prier avec un “imam” qui est à Dakar. Mais Me Niasse a précisé que cette prière on line ne concerne que les “nafilas” et non les autres formes de prière.

Assane SEYE-Senegal7