Le Sénégal s’est depuis deux (2) mois engagé dans la lutte contre le Covid-19 qui touche beaucoup de pays du monde, affaiblissant les systèmes de santé même des pays les plus développés. Nombre d’entre eux font face à un manque d’équipements médicaux.

Le Sénégal est également confronté à ce casse-tête. Le 24 avril dernier, le responsable du traitement des malades du Covid-19 au Sénégal, le Pr Moussa SEYDI, en visite aux centres de traitement de Tambacounda, Kolda et Sédhiou, attirait l’attention des autorités sur le manque, à Ziguinchor, de service de réanimation répondant aux normes.

Des propos que le Directeur du Samu National a réitéré ce samedi, lors du point mensuel sur la situation du Covid-19 au Sénégal. Amadou Diara BEYE a affirmé que le Sénégal manquait de respirateurs.

Un déficit à combler en urgence car, à l’en croire, “l’augmentation de cas va de paire avec l’augmentation des cas graves qui s’élèvent à l’heure actuel à 4 cas dont 1 ^pris en charge à Fann et 3, à l’hôpital Principal de Dakar.

Depuis le 02 mars, début de la pandémie au Sénégal, 23 cas graves ont été notés dont 18 à Dakar et 5 dans les régions. Les patients âgés entre 55 et 60 ans sont les plus touchés.