Xalimanews- Invité de nos confrères Ndèye Arame Touré et Pape Djibril Fall dans le magazine Soir d’info de la TFM, l’ancien ministre et docteur de son état a listé les faiblesses de la stratégie de lutte contre la pandémie Covid-19. Selon, Dr Bacar Dia « Diouf Sarr a un problème avec lui-même, avec son équipe et un problème de communication. Il faut un dépistage aléatoire, de masse. Le taux d’infection ne reflète pas la réalité nationale. Diouf Sarr choisit de tester les individus malades et leurs cas contacts, ce qui fait que leurs chiffres tournent toujours autour de 7-10% du nombre de personnes testées. C’est en-deçà des chiffres réels de la maladie dans le pays. Je ne crois pas au « vivre avec le virus » mais plutôt « vivre contre le virus » en mettant un corset sur le port obligatoire des masques, le confinement mobile et la protection des personnes vulnérables », insiste Dr Dia.

