A ce jour, après 4 mois de coronavirus, toutes les régions du Sénégal, sans exceptions, sont touchées par la covid 19, qui continue de gagner du terrain, a fait savoir le directeur du Centre des opérations d’urgence sanitaire (Cous) du ministère de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Bousso. Il s’exprimait ce jeudi, lors du point mensuel sur la situation de la covid-19.

58 districts touchés

“Nous avons 58 de nos 79 districts qui sont touchés donc une proportion de 73% des districts sanitaires qui sont touchés”, a fait savoir Dr Bousso.

7 districts inactifs

Toutefois, note-t-il, « nous avons 21 districts qui n’ont jamais eu de cas et 7 districts inactifs ». Ce sont des districts, précise-t-il, qui avaient des cas et qui depuis 28 jours, n’ont plus de cas. Il s’agit de Diouloulou, Nioro, Diakhaw, Sakal, Linguère, Goudiry et Kedougou.

Cas recensés au Sénégal

Le Sénégal a enregistré 7 054 cas positifs, dont 4 599 guéris, 121 décès et un évacué, selon le bilan publié mercredi par les autorités sanitaires. 2 333 patients sont sous traitement.

