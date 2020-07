Alors qu’on pensait que depuis 24 ans, Dr Dre et Nicole Young semblaient filer le parfait amour, leurs proches et fans viennent de se rendre compte que tout n’était pas rose dans ce couple d’exception dans le monde du hip hop.

A en croire le magazine TMZ, ils ont annoncé leur séparation lundi dernier et les papiers du divorce seraient déjà remplis.

Nicole Young, la femme du rappeur s’en est chargée et a été aidée par son avocate, Samantha Spector, spécialiste en matière de divorce. Sur les raisons de leur divorce, notre source a indiqué que le couple vivait des «différends insurmontables».

TMZ précise par ailleurs que les époux n’ont pas établi de contrat de mariage lors de leur union en 1996. Aussi, Nicole Young a l’intention de demander une pension alimentaire.

Au cours de leur union, Dr Dre et Nicole Young ont eu deux enfants, aujourd’hui ils sont devenus grands : leur fils Truice est âgé de 23 ans et sa soeur Truly a 19 ans. Dr Dre est père de quatre autres enfants, issus de relations antérieures.

D’après le magazine Forbes, la fortune du célèbre rappeur s’élève à 800 millions de dollars. Particulièrement influent et productif, il s’est récemment affiché en studio avec Snoop Dog et Kanye West, sans en dire plus sur leur projet commun.

C’est le 07 février que le couple avait fait sa dernière apparition publique lors d’un défilé organisé par le styliste Tom Ford. Apparaissant main dans la main, ils étaient accompagnés de leur fille, Truly.

