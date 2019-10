Le médecin personnel de Cheikh Béthio Thioune est revenu sur ses dernières volontés. Dr Limamoulaye Gueye participait à un petit-déjeuner royal à Ngabou.

L’élue de Cheikh Béthio

S’adressant à l’une des épouses de guides des Thiantacounes, en l’occurrence Sokhna Aïda Diallo, Le médecin personnel de Cheikh Béthio Thioune déclare : « Vous êtes l’élue de Cheikh Bethio Thioune, c’est toi qu’il a choisie jusqu’à ses derniers jours. »

La personne la plus proche

Ne se limitant sur ses déclaration, Dr Limamoulaye Gueye est aussi révélé la personne la plus proche du guide des Thiantacounes. « Je me rappelle, durant ses derniers instants, il m’avait confié qu’il n’a pas une autre personne aussi proche de lui que toi Sokhna Aida » a-t-il ajouté.

Le successeur

« Cheikh Bethio, lui-même, m’a encore confié qu’après sa mort, il nous mettra entre les mains d’une personne qui gérera les Thiantes comme il faut. Et on sait très bien que c’est toi qu’il voulait dire » révèle également son médecin traitant.