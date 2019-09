« Il ne restait que cela! » C’est là, la réaction du Docteur Babacar Mar. Le Secrétaire National chargé de la Communication digitale du parti Rewmi, dans une note parvenue à senego, a réagi face à la polémique sur le statut du chef de l’opposition que, selon certains, Idrissa Seck devrait refuser.

Aux « manipulateurs »

» Des politiciens en perte de vitesse ont écrit au Président Idrissa Seck, lui demandant de refuser le statut de chef de l’opposition. Cette dernière réaction de ces méchants hommes est le dernier retranchement, après avoir pitoyablement essayé de diaboliser le Président Seck sans succès… « , regrette le Dr Mar.

Pour lui, « tout le monde sait que ces politiciens, insulteurs de profession, ont essayé de détruire Mara, en faisant dans la désinformation et le populisme. Face à la détermination des Rewmistes et des Sénégalais imbus de vérité et d’intégrité, ils ont senti la nécessité de ramener la pédale douce. Je dis illico presto à ces manipulateurs, que le statut de l’opposition est une disposition de la Constitution, à travers la validation du Référendum de 2016. A cet effet, il est important de savoir que M. Seck n’est pas demandeur et ne fait aucun deal là-dessus. Ce sont les Sénégalais qui lui ont donné cette place « .

Statut de droit…

Constat fait, » au sortir des élections présidentielles, Idrissa Seck est classé deuxième, des résultats reconnus par le Conseil constitutionnel « . Sur ce, il estime que » force est de reconnaître que ces petits manipulateurs sont dans l’affolement et le désespoir qui les conduisent à perdre le Nord « .

Il poursuit : » Une question: pourquoi ces gens qui demandent au Président Idrissa Seck de renoncer au poste de chef de l’opposition n’avaient-ils pas demandé au Pds de ne pas siéger à l’Assemblée nationale après le référendum où toute l’opposition avait rejeté les résultats? Pourquoi ces mêmes n’avaient-ils pas demandé à Ousmane Sonko de ne pas siéger à l’Assemblée nationale? Quelle mauvaise foi!. Hypocrisie quand tu nous tiens. Ma conclusion est que ‘sen pehke diekhna…’ Idrissa Seck est le chef de l’opposition. Un point c’est tout! « , conclut le Secrétaire National de la Communication du parti Rewmi.