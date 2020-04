“Actuellement tout le système est concentré sur le corona, et cela occulte les autres pathologies”, regrette Dr Moussa Thior qui a également rejeté le financement, par les IBW du plan de contingence des Etats comme le Sénégal, lequel financement par des prêts maintient ces pays dans la dépendance par des pays qui ont déjà un genou à terre.

Invité sur la iTV, Dr Moussa Thior, ex coordonnateur du Programme national de lutte contre le paludisme a asséné ses quatre vérités aux autorités de l’Etat quant à leur manière de communiquer sur l’épidémie avec notamment le semi-confinement imposé aux populations.

