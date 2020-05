Pour Pape Moussa Thior, les décisions prises par le chef de l’État sont de nature à réconcilier « le tissu communautaire avec la nation ». Selon le professionnel de santé, le président Macky Sall appelle ainsi les Sénégalais à vivre avec le virus sans en mourir.

« Qu’il ait rallié ma position, j’en laisse l’appréciation au peuple. En tout cas, on a vu aujourd’hui un véritable chef de guerre, un leader qui a pris des décisions majeures et je félicite le Président. C’est ce qu’on attend d’un chef. Ce ne sont pas des décisions faciles, mais courageuses, qui vont réconcilier tout le tissu communautaire avec la nation. Ce sont des décisions qui vont davantage souder la nation sénégalaise et ces décisions vont permettre aux gens de reprendre leurs activités, parce que le pays était au bord de l’asphyxie. Voir le président prendre le parti de nous inviter à vivre avec le virus sans en mourir, c’est tout à son honneur. Je lui présente mes respects et mes félicitations », a indiqué le Dr Pape Moussa Thior dans les colonnes de l’Observateur.

Macky Sall a annoncé, lundi 11 mai 2020, un assouplissement des restrictions. Il a ainsi annoncé la réouverture des lieux de culte. Macky Sall a aussi réaménagé les horaires du couvre-feu de 21 heures à 5 heures du matin.

Article publié par Sanslimites

L’article Dr Pape Moussa Thior: « Voir le président prendre le parti de nous inviter à vivre avec le virus sans en mourir, c’est tout à son honneur » est apparu en premier sur Snap221.info.