Draft NBA: Grosse déception pour le géant Tacko Fall mais il garde espoir grâce au Celtics de Boston

Non sélectionné lors de la Draft, Tacko Fall pourrait bien avoir trouvé chaussure à son pied en NBA. On vous explique. Après avoir fait parler de lui durant la March Madness et les workouts pré-Draft pour ses mensurations surhumaines, Tacko Fall s’était frayé un chemin dans certaines mock drafts, en fond de deuxième tour. Malheureusement pour lui, il n’en a rien été, et le Sénégalais n’a pas entendu son nom être appelé avant-hier lors du grand soir.

Tout ça semble n’être que partie remise, informe le site Parlons Basket visité par Senego. « On a appris ce vendredi soir que Fall a signé du côté de Boston. Non pas un contrat permanent, évidemment, mais plutôt un Exhibit 10 Contract, a ajouté la source.

Qu’est ce que c’est?

C’est un deal qui permet potentiellement au pivot de signer avec les C’s pour un contrat non-garanti d’un an. Si Fall se fraie un chemin jusqu’au roster principal pour la saison 2019-2020, il devrait toucher le salaire minimum autorisé en NBA, soit 582.000 dollars, aucune compensation n’étant comprise.

Un tel contrat permet par ailleurs aux Celtics de maintenir les droits de Fall pour la G-League, s’ils veulent l’envoyer s’y aguerrir.

L’Exhibit 10 Contract est également un premier pas vers un two-way contract, qui permet ensuite au joueur en question de naviguer entre G-League et roster principal à la guise de sa franchise.

Les cartes sont, maintenant, en grande partie dans les mains du colosse, qui a tout intérêt à impressionner sa franchise pour la pousser à poursuivre la « Tacko Experience ».

Attendez-vous donc à voir Fall en Summer League cet été, pour charbonner dur sous les panneaux afin de convaincre les Celtics de le garder par la suite et de rentabiliser ce contrat, voire en faire un two-way contract.

