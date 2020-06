Un manoir imposant, construit en pierres grises, que le rappeur explique avoir voulu « intemporelle et solide » parce que c’est ce qu’il « laissera derrière » lui.

Alors que des visuels étaient déjà apparus sur la toile sans trop d’affolement, c’est dans son récent clip viral « Toosie Slide » que Aubrey Drake Graham ou Drake a présenté son nouveau manoir de Toronto. Et c’est au magazine Architectural Digest (AD) que le rappeur a décidé de faire visiter le bien, baptisé « l’Ambassade » qui lui a coûté pas moins de 100 millions de dollars.

« C’est un grand luxe écrasant. Ce message est transmis par la taille des pièces et les matériaux et détails des sols et des plafonds. Je voulais m’assurer que les gens puissent voir le travail que j’ai réalisé au fil des ans se refléter de tous les points de vue », a confié le chanteur qui dérange largement ses concurrents depuis des années.

L’Ambassade c’est donc un terrain de basketball conforme à la NBA, une salle de bain qui diffuse de la musique au moment où on entre dans la pièce, un énorme salon construit de marbre du sol au plafond, une salle de cinéma, des clôtures de 4,4 mètres de haut et bien d’autres pièces insolites.

Au total, pas moins de 15 240 mètres carrés ont été aménagés sur ce terrain que le rappeur aurait obtenu pour 6,7 millions de dollars.