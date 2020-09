Drame à Touba : 2 ouvriers meurent dans les chantiers de «Touba ca kanam»

By By DIOP Mamadou Share



IGFM – Un drame vient de se produite à Touba sur les chantiers de «Touba ca kanam» en vue de l’assainissement de la sainte ville. Deux ouvriers ont trouvé la mort.

«Touba Ca Kanam» a lancé des travaux d’assainissement de Touba avec pour objectif de résoudre les problèmes de stagnation et de trafic qui sont très important et aussi réduire l’impact négatif des inondations dans la cité religieuse. C’est ainsi qu’une somme de 350 millions de F CFA a été débloquée pour la ville sainte et plusieurs ouvriers mobilisés.

C’est dans le cadre de ces travaux qu’un drame est survenu ce mardi. En effet, alors qu’ils avaient fini de creuser un sillon de plus de 2 mètres, le sable s’est affaissé sur trois ouvriers qui se sont retrouvés ensevelis. Les 2 sont morts sur le coup. Le troisième a été sauvé et conduit à l’hôpital.

Le drame est survenu, selon nos sources, sur la route de Touba Alieu.

