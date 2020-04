Le drame s’est passé au quatier Palène de Touba. La fille d’un dignitaire religieux a été retrouvée sans vie dans sa chambre. Des éléments du commissariat spécial de Touba et une équipe des sapeurs-pompiers se sont très vite présentés sur les lieux pour constater le décès par suicide et par pendaison. Ils ont, ensuite, acheminé le corps sans vie de la fille âgée entre 18 et 19 ans à la morgue de l’hôpital Matlaboul Fawzeini de Touba.

L’enquête est entre les mains du commissaire Sarr. Le drame a eu lieu un peu après 21heures ce mardi 21avril 2020.





www.dakaractu.com