Un tragique accident est survenu ce matin à Yoff Apexy 2 à côté du centre aéré BCEAO. Un camion dont le conducteur a perdu le contrôle a tué 3 personnes et en a blessé grièvement au moins 4 autres.

Sur 400 m en plein coeur de la grande rue commerçante située à côté des cimetières de Yoff, le conducteur du camion fou a perdu ses freins avant de traverser l’intersection à toute allure et terminer sa course sur le mur du centre aéré. Il a tout renversé sur son passage. Deux corps sans vie sont encore coincés dans un taxi qu’il a également emporté dans sa course avant de l’encastrer contre les gardes fou qui longent le mur des cimetières.

