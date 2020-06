Les habitants de Kandè Banéto sont sous le choc suite à la mort tragique et dramatique d’un jeune vendeur de viande très connu dans ce quartier populeux de la commune de Ziguinchor.

Mamadou Sara Diallo puisque c’est de lui qu’il s’agit a été retrouvé mort par pendaison dans son lieu travail. Les faits se sont déroulés ce Jeudi.

Alertée, la division de la police scientifique a envahi le lieu du crime pour des prélèvements. Une scène de crime investie bien avant par la police urbaine pour le constat. Un constat qui s’est déroulé sous les regards indiscrets et tristes des habitants du quartier venus nombreux certains pour simple curiosité et d’autres pour compatir avec la famille implorée.

Mystère et boule de gomme autour des raisons d’un choix aussi extrémiste. Selon un de ses proches rien ne laissait voir ou prévoyait que le défunt allait mettre fin à sa vie d’une manière aussi tragique. Ce jeune garçon avec qui il a passé ses derniers souffles de vie révèle : « il m’avait chargé d’aller récupérer du pain en attendant qu’il se recouche à mon retour je l’ai trouvé pendu et mort ».

La compagnie d’incendie et de secours de la brigade des Sapeurs-pompiers a acheminé le corps sans vie du jeune âgé seulement d’une trentaine années à la morgue du Centre hospitalier régional de Ziguinchor pour les besoins d’une autopsie.

« Une enquête sera ouverte », confie-t-on à xibarru.sn pour mieux élucider cette affaire.

