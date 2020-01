Un accident de travail s’est produit, mardi dernier, à la 3e usine de Keur Momar Sarr. Un chauffeur de grutier, travaillant dans le chantier, a été tué par un tuyau d’une centaine de kilogrammes qui est tombé sur lui avant de l’écraser mortellement. Il est mort broyé.

Marié et père de 5 enfants

Selon L’Observateur, qui donne l’information dans son édition de ce vendredi, l’affaire qui remonte au mardi dernier, a failli être passée sous silence. « À cause de son caractère atroce et sensible, l’affaire a été gérée dans la plus grande discrétion par les autorités compétentes », renseignent des sources au journal.

Le conducteur de la grue a été arrêté pour homicide involontaire. Amadou Diop, alias El Hadj, est né le 8 février 1967 à Kébémer. Marié et père de 5 enfants, le défunt qui fut un grand sportif, laisse derrière lui une veuve.

Alertés, les éléments de la gendarmerie de Keur Momar Sarr se sont rendus sur les lieux, avant de procéder à l’arrestation du conducteur de la grue pour homicide involontaire.

