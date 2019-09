Le bilan officiel du drame qui s’est produit dans la nuit du mardi aux Iles de la Madeleine est connu. A l’instar du ministre de l’intérieur, celui de l’Environnement et du Développement durable, Abdou Karim Sall est également monté au créneau pour démentir les 6 morts annoncés. Selon lui, le bilan annoncé n’a pas évolué et il n’y a pas eu plus de 4 morts et 37 blessés, relate Dakarmatin.

Cette précision faite, Abdou Karim Sall a fait savoir que les autorités sénégalaises sont en train de travailler pour que pareil drame ne se répète plus au Sénégal. « Ce qui est arrivé est consécutif à une situation qui a surpris tout le monde. Ce qui s’est passé, c’est qu’il y a eu un orage qui a eu raison de l’embarcation, qui a finalement chaviré. C’est une situation extrêmement pénible. En termes de mesures, nous sommes en train d’évaluer la situation. Une cellule nationale de crise est installée avec toutes les parties prenantes qui sont intervenues avant, pendant et après le drame. Cette cellule, à la fin de son travail, va formuler des recommandations », a expliqué le ministre, joint au téléphone. Par ailleurs, il a pris le contre-pied de ceux qui soutiennent que l’intervention n’a pas été rapide dans cette affaire. Abdou Karim Sall dit rester convaincu que si l’intervention était lente, on aurait pu avoir une situation beaucoup plus lourde de conséquences néfastes. Pour lui, « les forces de défense et de sécurité sont intervenues de manière conjointe et à temps, avec une coordination parfaite entre ceux qui étaient chargés de réaliser ces secours. »

