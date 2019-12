Retour sur un vendredi noir à la police de l’air et des frontières de Moussala sise à une cinquantaine de kilomètres de la capitale départementale Saraya et à 500 mètres de la République du Mali.

C’est aux environs de 11h ce vendredi 20 décembre 2019 , qu’un passager du nom de Harouna BA né le 12/03/1990 à Médina Gounass, s’est présenté à la halte des policiers de Moussala. Selon nos confrères de la radio “Djigui SEMBE” de Saraya, Harouna devait se rendre à Tambacounda à bord d’un bus qu’il a laissé à la douane.

Il déposera son sac auprès du policier NDAO originaire de la région de Kaolack et plaisantait avec tout le monde. À l’arrivée de son bus, il s’avance laissant derrière lui son sac et c’est ainsi que l’agent de police NDAO l’interpella pour qu’il le récupère. Alors que ce dernier était assis, Harouna (dont personne ne soupçonnait qu’il détenait une arme blanche), s’approcha doucement du policier. Subitement au lieu de prendre son sac, il sort un couteau de sa poche et poignarde l’agent NDAO au niveau du cou près de la nuque.

Pris par surprise, il n’a pas eu le temps de se défendre. NDAO fera quelques pas avant de succomber et les cris d’horreur feront sortir le Chef de Poste Babacar Mbagnick NDIAYE. Entre temps, Harouna BA a pris la fuite pour entrer dans une maison où il donnera deux coups de couteau à une pauvre femme à l’épaule et à la cuisse qui va tomber. Avant le troisième coup, le chef de poste NDIAYE arrivé sur une moto, l’empêchera de commettre un deuxième meurtre. Harouna se mit face au policier. Selon lui, il aura essayé de tirer en l’air à cinq reprises mais le pistolet s’était enrayé. Pendant ce temps, Harouna BA avait commencé à se lacérer. Le Chef de Poste tentera de l’arrêter, mais Harouna s’en prendra à lui, le blessant grièvement au doigt et à la mâchoire. Le Chef parvint tout de même à le neutraliser mais sa blessure était tellement profonde qu’Harouna BA rendit l’âme.

Le Maire de Bembou, (commune où le village de Moussala se trouve) a constitué une délégation pour aller présenter ses condoléances au Chef de Poste et aux populations. Les corps sans vie ont été acheminés à Kédougou. Les blessures de la dame ne sont pas gravissimes, nous renseigne un membre de la famille, car au moment de notre passage dans leur maison, elle était au district sanitaire de Saraya.