Le crime odieux découvert hier matin, par un père de famille qui a retrouvé ses deux (2) garçons, âgés respectivement de 2 et 5 ans, égorgés, suscite toujours des questions et de l’indignation. Pour tirer l’affaire au clair, la Division des investigations criminelles et la police judiciaire ont pris le dossier en main.

Mères éplorées auditionnées

Selon la Rfm, les mamans des deux enfants ont passé la nuit au commissariat de Ndamatou et placées sous surveillance. Elles ont été entendues, au même titre que d’autres membres de la famille, par les éléments de la Dic.

Un réveil douloureux

Alors qu’il s’apprêtait à sortir pour rallier son lieu de travail, le père des enfants a failli tomber des nues, en découvrant ses fils, les corps sans vie, allongés sur leur lit, gisant dans une mare de sang.

Rescapées

Les deux (2) victimes sont les enfants de la première et de la seconde épouse du maître de maison. L’on signale également que dans la chambre où les enfants ont été tués, il n’y avait pas que ces deux petits. Ils partageaient la pièce avec des filles qui dormaient à leurs côtés et qui ont été épargnées.

