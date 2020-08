Drame familial à Tivaouane: La piste du suicide écartée

Finalement, les 3 membres d’une même famille qui avaient été retrouvés morts dimanche dernier au quartier Dabakh de Tivaouane ont été inhumés hier. Désormais, Cheikh Tidjane Kane et sa fille Adama Kane reposent au cimetière Khalkhouss de Tivaouane, tandis que son épouse Penda Bâ a été inhumée aux côtés de son père au cimetière de Ndiassane. S’agissant de l’enquête, rien n’a encore filtré et les conclusions du rapport d’autopsie restent encore inconnues. Selon nos sources, la famille a été priée de ne rien dire pour le moment. Une situation qui conforte la thèse de la complexité de ce dossier qui peut faire jaillir bien des surprises. En tout cas, du côté de la famille, la thèse du suicide de Cheikh Tidjane Kane après avoir tué son épouse et sa fille est de plus en plus écartée.

