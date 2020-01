Triste destin que celui de ces deux jeunes marchands de légumes. Plus exactement de l’un d’entre eux. L’un s’appelle Pape Aly Signane, le meurtrier ; l’autre mor Signane, la victime. Originaires de Kaffrine, les deux amis et cousins paternels sont venus s’installer au marché de Mbour où le drame a eu lieu. C’était hier, jeudi, lors d’une simple dispute suivie d’une violente bagarre au cours de laquelle Pape Aly Signane, 22 ans, a planté un coup de couteau à mor Signane, 20 ans. Grièvement atteint, ce dernier s’est vidé de son sang avant de succomber à ses blessures. Malgré la promptitude des secours, le jeune vendeur de légumes n’a pas survécu. Un drame familial survenu en plein cœur d’un marché aux légumes qui battait son plein. a l’origine de la dispute suivie de la bagarre mortelle, un sac de choux que l’un des cousins avait donné à vendre à l’autre. Ce dernier, après avoir écoulé la marchandise, devait défalquer son bénéfice. Hélas, à l’arrivée, la recette n’aurait pas été reversée. D’où la dispute puis la bagarre. Un drame qui a attristé tout le monde dans ce marché puisque les cousins Signane étaient, tous les deux, de braves et jeunes commerçants sans histoire. Toujours est-il qu’en un temps record, les éléments du commissaire mandjibou lèye du commissariat de police de Mbour ont arrêté le meurtrier Pape Aly Signane. Il sera probablement déféré ce vendredi selon « le Témoin ».

Dakaractu