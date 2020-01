Si les étrangers (le couple allemand Lukas Schmitzberg et Carolin Verena Spanzl, le capitaine italien du bateau “Grande Nigeria” Mattera Borgia Pasquale et son compatriote Paolo Almalfitano) ont bénéficié d’une liberté provisoire, ce n’est pas le cas pour les Sénégalais mis en cause dans l’affaire de la drogue saisie au Port.

Selon “Les Échos” qui donne la nouvelle dans sa parution de ce lundi, le Doyen des juges d’instruction Samba Sall a refusé la liberté provisoire à Ibrahima Thiam alias Toubèye et ses complices. La défense avait introduit, la semaine dernière, une demande de mise en liberté provisoire devant la Chambre d’accusation de la Cour d’Appel de Dakar.