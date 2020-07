Aux pontes, de l’APR, AFP et PS qui se cachent derrière la rédaction de Xibaaru.

Ce site soit disant d’information se veut le courroi de transmission de ces prédateurs binationaux tardifs enrôlés dans des sectes bizarres qui ont peur d’affronter notre leader MLD Tekki.

Pourquoi MLD Tekki serait-il aigri ou jaloux de ces énergumènes? Premier Ingénieur de l’école des mines de Paris, ancien directeur de cabinet du Président de la Commission de l’Union africaine, auteur de plusieurs ouvrages et respecté de par le monde pour son travail scientifique et intellectuel, MLD a élaboré une doctrine politique le Tekki et se bat pour l’alternative patriotique et citoyenne au Sénégal.

En 2007 il lance le Mouvement Tekki avec Moussa Ndiaye un brillant statisticien économiste. Après la présidentielle frauduleuse à l’évidence, Tekki décide de prendre une femme tête de liste et de la porter à l’Assemblée nationale en 2007. 2009 Tekki prend la mairie des HLM. La réaction des prédateurs est violente. Infiltration du Mouvement Tekki, Corruption des cadres, Intimidation et assassinat de Moussa Ndiaye Premier coordonnateur du Mouvement Tekki le 2 septembre 2009.

Alors MLD démissionne de son poste de contrôleur général de la BCEAO pour présider et coordonner le Mouvement. En quoi MLD serait-il jaloux de ces farceurs à la solde de parrains européens.

En 2012 après avoir été un des principaux animateurs des Assises Nationales et du M23, MLD soutient Macky Sall au second tour. Mais Tekki se présente seul aux législatives et MLD devient député. C’est un mensonge de dire que MLD a été élu député sur les listes de BBY.

Par contre MLD a rejoint le groupe parlementaire BBY à l’assemblée en 2012. Il démissionne lorsque le règlement intérieur est tripatouillé en 2013 et rejoint l’opposition à la suite du wax waxett de Macky Sall et de son référendum de 2016 pour mener la lutte pour la préservation de la démocratie au Sénégal.

C’est dans ce cadre qu’il est élu député en 2017 sur la liste de la Coalition Gagnante. C’est un second mensonge que de dire qu’il est élu sur la liste Taxawu Senegal. Jamais deux sans trois. La haine viscérale que ces prédateurs nourrissent à l’endroit de MLD les amène à mentir une troisième fois sur tantôt un permis de recherche d’or, un permis d’exploitation d’or ou un contrat d’or que, MLD conseiller technique des premiers ministres Habib Thiam, ML Loum, Moustapha Niasse et Mme Mame Madior Boye, aurait donné à sa femme. L’ignorance et le ridicule ne tuent pas ces gens.

Alors que l’un de ses pontes, en particulier celui que la Rédaction de Xibaaru aime défendre, sorte du bois, et assume publiquement ce mensonge sur l’or, il recevra une citation directe pour commencer.

S’agissant du contrat Akilee-Senelec, ce deal reste une arnaque contre le peuple sénégalais.

Dakar le 1er juillet 2020

Cheikh Thioune Coordonnateur Tekki

Fann Point E Amitié Conseiller Municipal

