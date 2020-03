En 2013, la procédure de divorce concernant Yaye Fatou Diagne et Ahmed Khalifa Niasse avait défrayé la chronique. Cette affaire n’a pas été favorable pour le marabout qui avait perdu la garde des enfants en plus d’une condamnation à une peine alimentaire de 2 millions de francs CFA. Le divorce a été donc prononcé. Mais, renseigne Les Echos, cette histoire n’a pas encore connu son épilogue car, ce mercredi, la chambre civile et commerciale de la Cour suprême va évoquer cette affaire. L’audience est prévue à 10 heures.

…Abdoul Mbaye et Aminata Diack aussi

En effet, on peut dire que c’est le mercredi des divorces à la Cour suprême. Après l’affaire Ahmed Khalifa Niasse et Yaye Fatou Diagne, les juges de la chambre civile et commerciale de la Cour suprême vont aussi se pencher sur le dossier Abdoul Mbaye/Aminata Diack (la première femme de l’ancien Premier ministre). Dans cette affaire, c’est Abdoul Mbaye qui a formé le pourvoi. Il a été condamné pour bigamie à payer 100 millions de francs CFA de dommages et intérêts. Aminata Diack a par la suite voulu vendre leur maison sise à Ngor pour exécution de la décision de la Cour d’appel.