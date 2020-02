Du nouveau dans l’affaire du meurtre de Bineta Camara, 23 ans, violée et tuée le 18 mai dernier, chez elle, à Tambacounda.

Selon L’Observateur, le présumé meurtrier, Pape Alioune Badara Fall, sera jugé, le 20 mars prochain, devant le Tribunal de grande instance de Tamba.

Le mis en cause, poursuivi pour meurtre et tentative de viol, est passé aux aveux et a reconnu avec force détails les faits pour lesquels il a été inculpé.