Du nouveau dans l’affaire Thierno Ndome Ba. Hier nous vous informé qu’une plainte avait été déposée devant les limiers de la Division des investigations criminelles par l’homme d’affaires Mame Gor Niang qui a senti venir une escroquerie en matière foncière.

Le principal objet du contentieux est un terrain non immatriculé de cent cinquante (150) Ha situé à kounoune (Keur Massar). Thierno Ndome Ba en tant que propriétaire dudit foncier, avait proposé au Directeur général de la société Entreprise de construction d’assainissement et de voierie (ECAV) la vente du terrain moyennant la somme de 2 milliards Fcfa payable en deux tranches.

La première partie du montant (1.000.000.000 Fcfa) a effectivement été mis à la disposition de Thierno Ndome Ba sous forme d’acomptes par l’entremise de l’officier notarial Me Papa Sambaré DIOP. Nous avons à notre disposition tous les documents attestant la délivrance des sommes précitées. La deuxième tranche ne pouvant ainsi être exécuté du fait de la défaillance de l’autre partie.

Contre toute attente, le responsable politique de l’Apr a encaissé tous les chèques sans exécuter ses obligations qui le lient avec le Dg de l’ECAV S.A. En effet, aucun document n’a jusque-là été délivré à Mame Gor Niang qui a dû mettre son mal en patience il y a de cela six ans. Aucun titre de propriété, aucune preuve juridique à l’ordre du nouvel acquéreur. Alors que pendant ce temps, le responsable de l’Apr désavoué par ses pairs, ses frères de parti, continue à faire des largesses çà et là. Hallucinant non !!!

Ce n’est pas tout. Animé de bonne foi et devant l’insistance du leader du « mouvement Pikine Ci La Bokk », Mame Gor Niang a remis en nom propre 240.000.000 millions Fcfa et 97.000.000 Fcfa devant notaire au sieur Thierno Ndome Ba : soit 337.000.000 Fcfa encaissée au total.

Aujourd’hui, l’entrepreneur n’espère qu’une chose : être rétabli dans ses droits. D’après des sources proches de la victime (NDRL : Mame Gor Niang), « il ne lui souhaite pas d’être en maille avec la justice, mais juste qu’il lui rende les chèques conformément aux clauses incluses dans l’attestation d’engagement passée depuis le mois d’aout 2014. A l’heure actuelle, Thierno Ndome Ba lui doit 332.000.000 millions Fcfa », nous a confié un proche du sieur Mame Gor Niang.

A la suite de ce qui précède, nous pouvons dire sans risque de nous tromper que dans les tout prochains jours, l’affaire connaitra une nouvelle tournure. Son dessein mis à nu au grand jour, Thierno Ndome Ba sera obligé restituer jusqu’au plus petit centime près les chèques encaissés auparavant. Entre les mains des plus dynamiques des enquêteurs au Sénégal qui l’ont déjà cuisiné à quatre reprises, Thierno Ndome Ba finira par revenir à de meilleurs sentiments.

A ce jour, toutes les pistes ont été explorées, car selon des personnes averties, le mis en cause pourrait même quitter le pays pour ne plus être inquiété. Mais comme tout début a une fin et un mal n’arrivant jamais seul, non seulement une plainte est devant la DIC, mais aussi Thierno Ndome Ba ne pourra en aucun prétexte scruter d’autres horizons du fait de la fermeture des frontières terrestres et aériennes.

Article publié par Sanslimites

L’article Du nouveau dans l’affaire Thierno Ndome Ba :Une mauvaise nouvelle qui le met dans de sales draps est apparu en premier sur Snap221.info.