Selon les informations de Libération online, la Chambre criminelle de Tambacounda va démarrer sa session le 18 mars prochain. Trois affaires, qui avaient défrayé la chronique, sont inscrites au rôle. En effet, les juges vont d’abord statuer sur le sort des 13 éléments du Parti de l’unité et du travail (Pur) arrêtés lors de la dernière campagne présidentielle à la suite du meurtre du tailleur Ibrahima Diop.

Ensuite, Pape Alioune Fall sera appelé à la barre. Ce dernier est accusé d’avoir tué, en mai 2019, Bineta Camara après avoir tenté de la violer. Enfin, la Chambre criminelle est appelée à statuer sur l’affaire du commandant de la brigade de gendarmerie de Koumpentoum, Tamsir Sané. Idrissa Sow et ses 7 coaccusés répondront des délits de tentative de vol en réunion avec usage de véhicule, effraction, port et usage d’armes et violence ayant entrainé la mort et des blessures. Pour rappel, le gang, surpris en plein braquage d’une agence de la Poste, avait ouvert le feu sur le commandant Tamsir Sané qui avait été tué sur le coup.