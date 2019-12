La superstar de la Juventus Cristiano Ronaldo remporte dimanche le prix du meilleur joueur de l’année aux Dubai Globe Soccer Awards.

Cristiano Ronaldo n’a pas terminé l’année 2019 bredouille. L’international portugais de la Juventus a remporté le prix du meilleur joueur de l’année de Dubaï Glove Soccer dimanche.

La superstar remercie ses proches et…

« Je dois remercier ma famille, ma petite amie, mon garçon là-bas, Cristiano, mes trois enfants qui m’attendent à l’hôtel, mes amis, mes coéquipiers de la Juventus et de l’équipe nationale, mon agent, tous les gens ici ce soir qui soutiennent ce gala », a déclaré Ronaldo, relayé givemesport.com, visité lundi par Senego.

…La communauté arabe

« Je dois dire merci à la communauté arabe, qui est toujours formidable avec moi. Je dois aussi remercier Dubaï – c’est un endroit merveilleux, je viens chaque année et j’adore cet endroit.

« Et enfin, je remercie tous ceux qui ont voté pour moi. C’est un grand honneur d’être ici et de recevoir ce prix incroyable. J’espère être ici l’an prochain pour recevoir ce prix, bien sûr. Merci à tous, et bonne année. »

C’est le moment où Ronaldo, en costume blanc, a reçu la récompense…

Ronaldo pas si mal en 2019

Ecoute, Ronaldo n’a pas du tout eu une mauvaise année. Il a terminé à la troisième place des votes pour le Ballon d’Or 2019, derrière Lionel Messi et Virgil van Dijk, et a remporté deux trophées cette année, en Serie A et en Ligue des Nations de l’Uefa.

Il a marqué 28 buts pour la Juventus la saison dernière et a inscrit 12 buts en 21 matches depuis le début de la saison.

Ronaldo a remporté ce prix quatre années de suite. En fait, le joueur de 34 ans l’a remporté six ans sur neuf.

Liverpool primé

Curieusement, son agent Jorge Mendes a remporté le prix du « meilleur agent ». Faites-en ce que vous voulez.

Par ailleurs, Liverpool a remporté le prix du « meilleur club », Jurgen Klopp celui du « meilleur entraîneur » et Alisson Becker celui du « meilleur gardien de but ».