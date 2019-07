Duggy Tee: « J’ai contribué à la réussite de Akon »

Son amitié avec la star mondiale du hip-hop, Akon, était jusqu’à aujourd’hui méconnu du grand public. Et pourtant, le rappeur Duggy Tee affirme qu’il fait partie de ceux qui ont contribué à la réussite de la Star. Il a fait l’annonce sur le plateau de « vous et nous » où il était invité.

«C’est une fierté d’avoir contribué à la réussite d’une star comme Akon. Pour moi, il est plus qu’un ami. On est très liés et notre relation ne date pas d’aujourd’hui. Il avait l’habitude de me dire qu’il aimait ce que je faisais en tant que musicien et cela l’avait influencé à vouloir se lancer dedans », a témoigné Duggy Tee.

Revenant sur les circonstances de sa rencontre avec la superstar du hip hop americain, Duggy Tee ajoute: « Quand on s’est rencontrés dans les années 90, l’artiste avait fait des bêtises aux États-Unis, et c’est dans ce moment douloureux de sa vie qu’on s’est connu et je l’ai beaucoup épaulé. On trainait tout le temps ensemble. Il venait chez moi tous les jours et on a fait beaucoup de projets ensemble », a-t-il révélé.

Par ailleurs, le membre du groupe PBS (Positive black soul), qui voit Akon comme une fierté, témoigne que ce dernier est également d’une grande générosité. « Akon est un homme humble. Il n’est pas un simple artiste, parce qu’il aide beaucoup de gens. Il est très impliqué dans le social», se réjouit l’artiste.

