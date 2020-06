Le capitaine des Lions est toujours en lice pour le dunk de la décennie. Qualifié pour le 3e tour, il est en compétition avec l’angolais Carlos Morais.

Encore une victoire de Maurice Ndour et il sera qualifié en demi-finale. Rappelons que pour le 1er tour il a battu le tunisien Salah Mejri 63% à 36%. Une autre victoire au deuxième tour face au nigérien Chimezie Metu 51% contre 48%.

Voici le lien pour voter: https://www.fiba.basketball/dunk-of-the-decade

Who will advance to the Semi-Finals?

VOTE in the Dunk Of The Decade Bracket

https://t.co/e9xXyTIzhk pic.twitter.com/14o3dO0yHR

— FIBA (@FIBA) June 18, 2020