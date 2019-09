La start-up Afrimarket, spécialiste du e-commerce en Afrique de l’Ouest, vient de demander son placement en liquidation judiciaire au tribunal de Paris. Jeune Afrique qui rapporte l’information signale que l’aventure aura duré six ans, mais en fin de compte les investisseurs se sont retirés face à la prédominance de Jumia.

La source explique qu’après six années de e-commerce en Afrique de l’Ouest et comptant près de 500 000 clients, la start-up Afrimarket, basée à Paris et présente au Sénégal notamment, a demandé son placement en liquidation judiciaire au tribunal de commerce de Paris. Et la cause de ce renoncement s’explique par le fait qu’elle a trop de difficultés à lever les fonds suffisants pour atteindre la taille de «mastodonte» que sa fondatrice, Rania Belkahia, estime nécessaire pour se maintenir dans le e-commerce africain.

Depuis sa création en 2013, le site français rappelle qu’Afrimarket avait réunit 50 millions d’euros dont 20 millions en quatre levées de fonds, le reste en concours bancaire et en réinvestissement de chiffre d’affaires. A partir de 2018, alors que la société atteignait un chiffre d’affaires de 30 millions d’euros, ses fondateurs ont cherché à lever 20 millions d’euros supplémentaires pour renforcer sa croissance.