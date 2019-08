Écarté par le staff de Modou Lô, Balla Gaye 2 vers Bombardier pour une revanche

Pour la saison à venir, les promoteurs commencent à démarcher certains lutteurs de la place. Des combinaisons sont en train de se faire aussi. Le combat revanche entre Balla Gaye 2 et Bombardier est dans l’air pour Senegal7. Une revanche explosive dans la mesure où les deux lutteurs ont connu des fortunes diverses. Balla Gaye 2 n’a disputé qu’un seul combat sanctionné par une victoire contre Modou Lô. Mais ce dernier qui détient la couronne l’a écarté d’office pour une troisième confrontation. Bombardier qui sort d’une saison blanche n’a plus les cartes en mains et pour son prochain combat, il se dirige vers Balla Gaye 2.