Seneweb informait un peu plus tôt de la situation très tendue ce matin à Mbour. En effet, au cours des échauffourées qui se poursuivent à l’heure où nous mettons sous presse, le district sanitaire de Mbour Téfess a été la cible de jets de grenades lacrymogènes des forces de l’ordre qui continuent de traquer les manifestants, des pêcheurs et commerçants sommés de déguerpir le port de Mbour. Ces derniers se sont réfugiés aux abords du centre de santé où justement, des bébés sont exposés à la fumée née des grenades lacrymogènes qui indisposent à la fois les patients, les accompagnants et le personnel. Une situation de tension et de confusion totale au sein du centre de santé.

Seneweb a constaté également que 4 gardiens de l’hôpital ont été embarqués dans une fourgonnette de la police alors qu’ils protestaient contre la répression jusque devant l’établissement sanitaire. On apprend dans la foulée que leurs collègues gardiens se préparent à les rejoindre pour obtenir leur libération.

Quant aux marchands, ils se sont débarrassés de leurs étals pour sauver leur peau. Un bébé a été atteint et suffoque à cause de la fumée, une femme tombe en syncope, peut-on également constater. La police a fait appel à des renforts qui ont débarqué sur place, des éléments lourdement armés. Les manifestants quant à eux, sont retournés sur le port où ils ont commencé à saccager tout matériel trouvé sur place.

