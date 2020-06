Dans un communiqué conjoint, le ministre de l’éducation nationale et son collègue de l’emploi, de la formation professionnelle et de l’artisanat ont expliqué pourquoi la reprise des cours, prévue ce 2 Juin a avorté. Selon Mamadou Talla et Dame Diop c’est parce que des cas de covid-19 ont été détectés chez le personnel à Ziguinchor, que le Président Macky Sall a décidé de reporter la rentrée à une date ultérieure.