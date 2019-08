Eco- Amadou Hott, Ministre de l’Economie : « La monnaie unique renforce l’économie et rend les acteurs économiques beaucoup plus compétitifs »

Le ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, Amadou Hott s’est prononcé sur la nouvelle monnaie Eco et ses avantages. Devant les membres du Conseil Economique social et environnemental, il a précisé qu’une monnaie unique, même s’il y a des inconvénients, présente beaucoup d’avantages.

D’après lui, les avantages sont plus importants. Puisque la monnaie unique renforce l’économie, tout en rendant les acteurs économiques beaucoup plus compétitifs. « Avoir une monnaie unique dans les 15 pays de la Cedeao, permet aux entreprises de se frotter à la concurrence au sein de la Cedeao, avant d’attaquer le marché extérieur », retient-il.

Amadou Hott révèle le pacte sur cette monnaie unique avec les autres partenaires. Ledit pacte consiste à créer d’abord, une monnaie unique avec certains pays qui ont respecté les termes de convergence.