Les États-Unis et la Chine sont au bord d’une guerre commerciale

La Chine et les États-Unis ont été des partenaires commerciaux durant des années. Cependant, cela est en train de changer à une vitesse folle. Le monde peut dire «merci» pour tous les troubles à venir à l’incontournable Donald Trump.

En 2015, la Chine a dépassé le Canada en tant que principal partenaire commercial des États-Unis, avec près de 500 milliards de dollars en importations et exportations totales, soit environ 15% du commerce total des États-Unis. Les États-Unis, en revanche, ont été le principal partenaire commercial de la Chine depuis les années 1990, dépassant même Hong Kong en tant que premier importateur de marchandises chinoises en 1998.

Bien que les relations commerciales entre les deux puissances économiques n’aient pas toujours été fluides, elles devraient changer radicalement vendredi, lorsque les tarifs proposés par Washington et Beijing devraient entrer en vigueur. Les Etats-Unis imposeront des droits sur pas moins de 34 milliards de dollars de marchandises chinoises à partir de vendredi, et Beijing s’est engagé à riposter avec des droits de douane égaux aux exportations américaines, ce qui pourrait marquer le début d’une guerre commerciale croissante. Si les menaces du président Trump au cours des mois de mai et juin doivent être prises au sérieux, près d’un tiers des importations chinoises aux États-Unis pourraient être affectés par les tarifs douaniers dans les mois à venir.