C’était dans les tuyaux, c’est désormais officiel : la saison 2019-2020 de football en Écosse a été définitivement stoppée par la Ladbrokes Premiership, comme annoncé par la Ligue via un communiqué ce lundi. Les pensionnaires de la première division écossaise se sont mis d’accord, à l’unanimité, sur le fait que le football ne pouvait pas reprendre ses droits en raison de la pandémie de coronavirus. La Premiership a décidé d’arrêter le classement au 13 mars, après 30 journées disputées, et de définir les positions finales selon un système de quotients (ratio nombre de points pris par matches joués). Le Celtic Glasgow, leader avec 13 points d’avance sur les Rangers, est donc sacré Champion d’Écosse 2019-2020 alors que les Heart of Midlothian sont relégués à l’échelon inférieur.

«Nous aurions tous préféré voir la saison se disputer sur les terrains, dans les stades et devant les supporters. Ce n’est pas la façon dont quiconque impliqué dans le football écossais aurait voulu conclure la saison mais, étant donné les circonstances graves et sans précédent auxquelles nous sommes confrontés, le conseil d’administration a convenu que c’était la seule voie pratique à suivre», a justifié le président de la Ladbrokes Premiership, Murdoch MacLennan. Après les Pays-Bas, la France et la Belgique, l’Écosse est donc le 4e pays en Europe à mettre un terme à sa saison de football.