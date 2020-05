Invité de Radio Oméga ce dimanche 17 mai 2020, Eddie Komboïgo, président du Congrès pour la Démocratie et le Progrès (CDP), n’est pas allé de main morte pour décrier la gestion du pouvoir du Président du Faso Roch Kaboré.

Pour le candidat du parti de l’ex-président Blaise Compaoré, le Chef de l’Etat et le MPP (parti au pouvoir) ont échoué aussi bien sur le plan sécuritaire, économique que social. « Il ne faut pas attendre qu’on nous attaque pour réagir, il faut anticiper, c’est ce que l’ancien régime avait comme stratégie », a conseillé Eddie Komboïgo, dans l’émission « Dimanche politique » sur Radio Oméga.

A lire aussi : Président 2020 Burkina Faso : Eddie Komboïgo, candidat du CDP défie Rock Kaboré

Allusion faite à la gestion approximative du Chef de l’Etat burkinabè de la situation sécuritaire liée aux attaques terroristes dans le pays. Puis d’inviter ce dernier à négocier avec les terroristes afin d’éviter le pire au pays. « On a plus de 800 morts, environ 800 000 déplacés. Même les États Unis et la France négocient », a-t-il lâché au cours de l’émission.

Eddie Komboïgo, président du Congrès pour la Démocratie et le Progrès (CDP)

Âgé de 55 ans, l’ancien député à l’Assemblée nationale, Eddie Komboïgo affûte ses armes pour la reconquête du pouvoir du CDP, qui l’a désigné le 10 mai 2020, pour la présidentielle prévue dans quelques mois. Il a élu par les membres du Haut Conseil du parti, les membres du bureau exécutif national et les secrétaires généraux provinciaux du CDP, à l’issue d’un vote qui l’a opposé à Yaya Zougrana, député à l’Assemblée nationale.

Blaise Compaoré et Eddie Komboïgo

Téléchargez gratuitement l’Application Afriksoir sur Playstore et ne ratez rien de l’actualité ivoirienne et africaine https://bit.ly/2W5gRFO

Au terme du scrutin, Eddie Komboïgo a récolté 133 voix, contre 21 voix pour son challenger. Notons qu’ils étaient trois candidats au départ. Mais avec le retrait de Mahamadi Lamine Kouanda pour « dossiers incomplets », c’est finalement entre les deux premiers cités que se sont déroulés les votes.

Moïse Yao K.

Eddie Komboïgo Kaboré terroristes. Eddie Komboïgo Kaboré terroristes

<a href=”https://www.afriksoir.net/eddie-komboigo-a-roch-kabore-negociez-avec-terroristes-meme-etats-unis-font/”Afriksoir

L’article Eddie Komboïgo à Roch Kaboré : « Négociez avec les terroristes, même les États-Unis le font » est apparu en premier sur Snap221.info.