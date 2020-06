Eddie Nketiah (21 ans) est devenu depuis l’arrivée de Mikel Arteta l’attaquant titulaire des Gunners. Muet, l’Anglo-ghanéen s’est illustré hier en ouvrant le score contre Southampton. Et a permis à Arsenal de renouer avec la victoire après deux défaites de rang.

A la fin de ce succès (2-0), Nketiah a raconté son but atypique dans une interview d’après match. Une réalisation consécutive à la bourde du portier des Saints.

« Des choses comme ça, je pouvais juste sentir un peu d’incertitude du gardien de but et j’ai continué à suivre. J’ai fait ça des centaines de fois, donc c’est bien que l’un d’entre eux mène à un but », a-t-il déclaré. Avant de conclure : « Nous travaillons beaucoup et nous l’avons très bien fait aujourd’hui. De mon côté, j’essaie toujours de tout donner pour l’équipe ».

Pour rappel, Eddie Nketiah a inscrit deux buts en huit sorties avec les Gunners d’Arsenal cette saison.

