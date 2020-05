Ce mercredi 6 mai, Eddy Mitchell s’est confié au Figaro dans une interview très franche. Durant l’entretien, le chanteur a souhaité aborder le sujet du cinéma français, en donnant son avis, et sans langue de bois.

« Franchement, vous avez vu la gueule de la production des films français ? », un avis qui a le mérite d’annoncer la couleur. « Je n’y ai pas ma place et surtout je n’en veux pas. C’est catastrophique » voilà sa réaction lorsque l’on évoque le monde du cinéma. « On m’a proposé la suite des ‘Vieux Fourneaux’. Le film avait bien marché en salle. Mais j’ai lu le scénario. Affreux ». Pourtant, Eddy Mitchell confiait récemment son coup de cœur pour un film français, récemment produit « La Belle époque », réalisé par « le fils Bedos » qui est pour le chanteur « une petite teigne insupportable ».

“J’en ai marre des rôles de papys”

Les scénarios sans action ? Très peu pour lui. Eddy Mitchell préfère visiblement les séries, « Les séries explorent des univers qui ont disparu au cinéma ». Et cela tombe bien puisqu’il est actuellement à la tête de la nouvelle série d’Arte diffusée à partir de ce 7 mai, intitulée, l’Agent Immobilier. Son personnage, totalement libre et surtout sans filtre correspond exactement au personnage dans la vie réelle. Mais pour le reste, l’ami de Johnny Hallyday, ne veut plus donner de sa personne.

Même si… parfois, les séries qui lui sont proposées ne sont vraiment, mais alors vraiment pas à son goût, “Il y a des daubes aussi. On les propose soit à Jacques Dutronc, soit à moi.“, mais Eddy Mitchell s’en amuse. D’ailleurs, les deux amis, et complice de Johnny Hallyday au sein de leur tournée des Vieilles Canailles confiaient même qu’ils se passent des coups de fil pour se prévenir des propositions à venir ! Sacrées canailles.

