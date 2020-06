Laissé au repos dimanche contre la Real Sociedad, absent de l’entraînement lundi, Eden Hazard a repris avec le groupe du Real Madrid ce mardi. Mais sa participation au duel contre Majorque de mercredi n’est pas encore assurée. Alors que le Real Madrid a repris la tête du championnat, à la faveur de son succès au Pays-Basque dimanche soir, Merengue et Blaugrana vont se livrer un nouveau duel à distance cette semaine. Le Barça et Lionel Messi reçoivent l’Athletic Bilbao mardi, avec l’interdiction de faire un second faux-pas consécutif. Le Real, pour sa part, recevra Majorque mercredi soir. Avec ou sans Eden Hazard? C’est la question qui était sur toutes les lèvres ce mardi au centre d’entraînement du Real. Et le retour du Brainois sur la pelouse, avec ses coéquipiers, est tout sauf une garantie, comme l’a confirmé Zinedine Zidane en conférence de presse. “Je ne sais pas s’il jouera. On verra demain, nous allons encore enchaîner les matchs après ça”, avance prudemment l’entraîneur français qui ne prendra aucun risque avec les chevilles de son Diable Rouge.

Autre homme fort du Real incertain pour la rencontre de mercredi, Sergio Ramos était lui aussi de retour à l’entraînement. Le capitaine des Merengue avait pris un coup, dimanche, à la Real Sociedad et son coach ne sait pas encore s’il pourra l’aligner contre Majorque.