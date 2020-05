Le sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps s’est entretenu avec Le Parisien . Le champion du monde a abordé le report de l’Euro 2020 à l’été prochain entre-autres. Il a également fait part de son inquiétude concernant la surcharge des calendriers pour ses joueurs qui s’apprêtent à reprendre leurs championnats respectifs. En effet, alors que l’Allemagne a repris le football, et que l’Espagne, l’Angleterre et l’Italie devraient faire de même, cette fin de saison et le début de la prochaine s’enchaîneront. Cela laissera très peu de repos aux joueurs et les exposera aux blessures, ce que regrette le sélectionneur français en vue de l’Euro.

« Ça m’inquiète. L’intégrité physique de mes joueurs constitue mon souci majeur. Certains à l’étranger vont reprendre la compétition sans avoir effectué une préparation complète. On a beau dire, pareil arrêt nécessite six semaines de remise à niveau agrémentées au minimum de cinq matchs amicaux. C’est loin d’être le cas. Ils vont enchaîner des rencontres tous les trois jours en été, avec des températures élevées. Le risque de blessure est accentué. Je dénonçais déjà des calendriers très chargés. Ça ne va pas s’arranger. Leurs organismes auront été très, très sollicités au moment d’aborder l’Euro 2021 », a-t-il rapporté.