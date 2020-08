in Sénégal

Edition 2020 du des deux rakas de Saint-Louis : Voici la décision de touba

Le Magal des deux rakkas prévu en septembre n’aura pas lieu cette année. La décision est prise par le kurel des deux rakaas de Saint-Louis dirigée par Serigne Ameth Fall suite à une réunion tenue hier avec tous les membres de la structure. Les membres du kurel veulent éviter tout rassemblement dans ce contexte de covid19 et comptent s’impliquer pleinement dans la sensibilisation pour stopper la propagation du virus. Le 5 septembre 1895 est une date historique pour la ville de Saint-Louis. Il marque la prière des 2 rakaas que Cheikh Ahmadou Bamba avait effectuée dans le palais du gouverneur colonial de Saint-Louis. Voici le communiqué Sur le ndigeul du khalif Général des Mourides,pour éviter la propagation de la pandémie de la covid 19 et pour respecter les mesures barrières édictées par le ministère de la santé en évitant tout rassemblement ,les activités du Magal des deux rakkas 2020 ,avec l’agrément de l’imam du kurel des deux rakkas serigne Mame Mor Mbacké ,se limitent à la lecture de kamiles de coran dans les Daaras de Saint Louis. Nous sollicitons des Dahiras Mourides du Sénégal , selon le nombre de kamil dont ils peuvent s’acquitter ,une lecture du Saint Coran et de Khassaides. Cet article Edition 2020 du des deux rakas de Saint-Louis : Voici la décision de touba est apparu en premier sur Sunubuzz. Tableau Borom Touba 77 266 63 63

