Si le maintien d’Édouard Philippe à Matignon était incertain, le Premier ministre a finalement décidé de prendre les devants. A quelques jours d’un remaniement ministériel, le chef du gouvernement a décidé de démissionner. C’est ce que l’Élysée a annoncé dans un communiqué ce vendredi matin. “M. Édouard Philippe a remis ce jour la démission du gouvernement au président de la République, qui l’a acceptée. Il assure, avec les membres du gouvernement, le traitement des affaires courantes jusqu’à la nomination du nouveau gouvernement”, peut-on lire dans ce communiqué. Démission qui a été acceptée par Emmanuel Macron.

Édouard Philippe a été Premier ministre pendant plus de trois ans. De nombreux commentateurs politiques rapportent que sa démission est la conséquence de relations devenues tendues avec le président de la République Emmanuel Macron, de la déroute de LREM aux élections municipales, et à l’envie du président de donner un second souffle à son mandat après les crises sociales (gilets jaunes, réforme des retraites) et sanitaire (Covid-19).

Édouard Philippe bientôt de retour au Havre comme maire

Une décision qui risque toutefois de ne pas plaire aux Français. Selon le dernier sondage Elabe BFMTV, 57% des Français interrogés souhaitaient le maintien d’Édouard Philippe comme Premier ministre. Le chef du gouvernement est loin de se retrouver désœuvré. Il a été élu au Havre lors du second tour des élections municipales le 28 juin dernier. “J’entends bien redevenir maire dès lors que je ne serai plus Premier ministre”, indiquait-il à Paris-Normandie. “Je vous le dis: si les électeurs me font confiance, je serai de retour au Havre. Au plus tard en mai 2022, mais peut-être beaucoup plus tôt”, ajoutait Édouard Philippe. Le Conseil des ministres a été annulé vendredi alors que le nom de son remplaçant n’est pas encore connu.

Par Non Stop People TV