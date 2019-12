Selon le coordonnateur général du comité interministériel de lutte contre la drogue (Cild), Matar Diop, les drogues sont bien présentes dans les écoles sénégalaises.

Statistiques…

D’après le coordonnateur général du comité interministériel de lutte contre la drogue (Cild), se référant à des statistiques anciennes, le taux de consommation est de l’ordre de 5% dans les écoles sénégalaises.

Stupéfiants…

« Le cannabis, l’alcool et la cigarette sont les stupéfiants les plus utilisés par les élèves. Des enquêtes sont commanditées pour avoir une physionomie réelle sur la situation de la drogue dans les écoles « , confie-t-il.

Forum…

Le contrôleur de Police et coordonnateur du Cild, Matar Diop, s’exprimait lors d’un forum tenu au Centre Jacques Chirac à Thiaroye et axé sur le thème « La prévention de l’usage des drogues en milieu scolaire : une approche inclusive et participative pour préserver l’avenir de la jeunesse sénégalaise, rapporte la Tribune visité par Senego

