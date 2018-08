C’est de fort belle manière que les candidats au Bfem du lycée Boki Dialloubé, à Podor dans la commune de Boki Dialloubé, se sont distingués. Et pour cause, ils ont réussi à avoir un taux de réussite de 100%. Sur les 49 candidats, 30 sont admis au 1er tour et 19 au second tour.

Ce même centre avait enregistré l’année dernière un taux de réussite de 55%.

Pour ce qui est du baccalauréat, sur les 67 candidats qui se sont présentés, 37 ont été déclarés admis au terme de l’examen.

